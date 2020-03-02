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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


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Сообщений: 3283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По конфликту в Сирии, на днях ящик целыми сутками уши прожужжал, мол два корабля РФ оснащённые колибрами пересекли Босфор/


Военная полиция РФ вошла в зону Идлиба,там где турецкое командование бригады бомбочкой накрыло (нечайно) и теперь по сути ШАХ уже дан в этой игре,Туркам нужно выкручиваться из этой ситуации) так как у военной полиции РФ статус миротворцев и трогать их нельзя хоть самим хоть через своих бородатых бармалеев то теперь интересно что будет дальше) очень напоминает ситуацию почти 100 летней давности во время гражданской войны в Испании где на стороне официальной легитимной власти офицеров- Франкистов выступали Гитлер и Муссолини а со стороны повстанцев социалистов и анархистов- СССР и сборная солянка из европейских левых)


Только тут с одной стороны диктатор сын диктатора при котором Сирия была одной из самых посещаемых стран туристами на ближнем востоке) и его союзники диктаторские РФ и Иран а с другой стороны бородатые Бармалей какбы оппозиционеры и радикальные исламисты поддерживаемые диктаторской Турцией) каша)
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