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≡ Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По мнению представителя подрядчика, СНиП нельзя использовать в качестве основы расчёта в экспертизе, так как на момент вынесения решения они утратили свою силу. Вместо них необходимо использовать еврокоды, внедренные в Казахстане с 2015 года.
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§ сайлау курманов
Re: Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3583
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.20 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое-то словоблудие, еврокоды пошли в ход, видимо пытаются заболтать, однако сталкер(Гиньятов) тут сто раз прав, кабинки как пропеллера крутятся, могут и с пассажирами закрутить, конечно если будет один и чахоточный
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§ abaika95
Re: Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да и вообще не онятно, зачем нужна была какая-либо экспертиза. Как говорится, и без неё все факты налицо/



Смотрю Николаю ничего уже доказывать не надо, зачем?) И так же все ясно понятно,ему понятно главное и все!остальные заткнитесь и доверяйте только ему и его опыту) и его опросам в соц сетях)
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§ maxsaf
Re: Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5405
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
руководитель отдела назначается и освобождается от должности акимом города Рудного

Он просто не в курсе. Аким же не может знать все :lol:
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§ maxsaf
Re: Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5405
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По мнению Завгородней, СНиП нельзя использовать в качестве основы расчёта в экспертизе

Ок, проведите повторную экспертизу, но на основе еврокодов. И что покажет экспертиза? Кабинки вертятся, но так было задумано, больше адреналина по евро стандартам? :lol:
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§ maxsaf
Re: Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5405
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 20:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Смотрю Николаю ничего уже доказывать не надо

Не переживайте вы так, вас вместе с остальными причастными принудительно покатают перед демонтажом, раз вы с первой волной бета-тестеров не успели :lol:
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§ drakon
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 20:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Аким же не может знать все

Тем более, он в Рудном не живёт... :lol: :oops:
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§ drakon
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18688
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
заткнитесь и доверяйте только ему и его опыту)

Ну не тебе же - доверять... 8-) :-o
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§ ACROS
Re: Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 21:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая стыдоба для ТОО "АлатауГорСтрой" - кому проиграли, каким то общественным босякам !! Никакого профессионализма! Чё его там разбирать, это колесо: трактор Дт-75 с тросом и полупьянный дядя Вася: рванул и оно упало.
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§ Butch
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 602
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
рванул и оно упало

Не надо нам вот этого вот! Там в парке помимо колеса и другие строения имеются. И деревья какие-никакие. А то мало того что само колесо сильно много стОит, разобрать его тоже не бесплатно (тому же дяде Васе на бутылочку, и трактору на солярочку). Так после ещё и восстанавливать окрестности придётся. И всё за бюджетный счёт. :lol:
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§ abaika95
Колесо китайское, коды - европейские. На решение о демонтаже аттракциона в Рудном подали жалобу
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3283
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 22:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Не переживайте вы так, вас вместе с остальными причастными принудительно покатают перед демонтажом, раз вы с первой волной бета-тестеров не успели/




Не переживаю) переживать вредно из за пустяков) на колесе в Костанае могу прокатиться)



Цитата-/Ну не тебе же - доверять.../



Не прошу доверия от безхребетных хомячков)наоборот всегда пестую идею о развитии критического подхода в любом вопросе) Николай смотрю в одних вопросах прям доктор юриспруденции любит досконально подходить к фактам и каждой запятой а тут ему уже экспертиза не экспертиза) то значит ему свой опрос в соц сетях что аким Рудного горожанам не нравиться это кристальная истина а сюжет "хабара" где конкретно на улицах города опрашивали респондентов и большинство высказалось что аким пайдет, ему чего-то не то и не так) двойную игру ведёт товарищ Николай) понятно что на войне все средства хороши но иногда нужно помнить что когда играешь в борцуна за правду,главное самому не заляпаться в кривде по самые "опросы")
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