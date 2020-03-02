Цитата-/Не переживайте вы так, вас вместе с остальными причастными принудительно покатают перед демонтажом, раз вы с первой волной бета-тестеров не успели/









Не переживаю) переживать вредно из за пустяков) на колесе в Костанае могу прокатиться)







Цитата-/Ну не тебе же - доверять.../







Не прошу доверия от безхребетных хомячков)наоборот всегда пестую идею о развитии критического подхода в любом вопросе) Николай смотрю в одних вопросах прям доктор юриспруденции любит досконально подходить к фактам и каждой запятой а тут ему уже экспертиза не экспертиза) то значит ему свой опрос в соц сетях что аким Рудного горожанам не нравиться это кристальная истина а сюжет "хабара" где конкретно на улицах города опрашивали респондентов и большинство высказалось что аким пайдет, ему чего-то не то и не так) двойную игру ведёт товарищ Николай) понятно что на войне все средства хороши но иногда нужно помнить что когда играешь в борцуна за правду,главное самому не заляпаться в кривде по самые "опросы")