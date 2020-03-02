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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18686
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня на десерт, была - клубника.

Ананас вчера - съели... :lol: :oops:
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18686
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, почему в Нур-Султане отменили
Торжественное собрание и концерт
в честь 8 марта?... :lol:

[Исправлено: drakon, 02.03.2020 - 21:05]
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§ ACROS
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Два ярда потратили на коронавирус: на подарки и цветы бабла не хватило.
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§ Козлов я
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Козлов я


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Сообщений: 814
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.03.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
почему в Нур-Султане отменили Торжественное собрание и концерт

Боюсь,что теперь и Путину придется отменять празднование 75-летия Победы...
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§ kbkz1980
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4589
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.03.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ананас вчера - съели...

В ГДРе чёль спелее не нашлось
Зелёные грызёте :-P
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18686
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Зелёные грызёте


У тебя спелей, есть? Покажи... :lol: :oops:
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§ Vit
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9027
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Скучаю. привет.
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