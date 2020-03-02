JereK Re: «Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» -... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1407

Регистрация: 13.09.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:56 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37846?1583153349 Доводы Розинова о том, что он не намеревался совершать мошеннические действия суд посчитал состоятельными, поскольку он давал личную гарантиюИсточник:



Жесть какая.. Три вопроса:

1. Фиктивные зерновые расписки сами по себе не являются доказательством мошеннический действий?

2. Что это за таинственные "личные гарантии" такие? Чем они обеспечены или это просто "Мамой клянусь"?

3. Если эти "личные гарантии" чего-то стоят, то почему при непогашенном долге почти в миллиард баксов, у этого человека все еще есть деньги чтобы платить зарплату этому носильщику портфелей?



