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≡ «Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» - Судья разъяснил свой приговор		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» - Судья разъяснил свой приговор
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38180
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В суде №2 Костаная сегодня, 2 марта, был оглашен приговор в отношении основателя группы компаний «Иволга», который обвинялся в мошенничестве. Судья Батырбек Кудабаев переквалифицировал статью, по которой Василий Розинов привлечен к уголовной ответственности.
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* drakon
Re: «Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18686
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Говорил я. Беги Вася, беги отсюда... :lol: :oops:
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§ Vit
«Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» - Судья разъяснил свой приговор
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9027
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже как то говорил что работал в кх. Директор парень моих годов. Поднял бизнес с нуля практически без поддержки Елбасы, и мутных банков. Мы работали на совесть, нам платили больше чем любому комерцу в городе. Механизаторы за два сезона взяли кв себе. Я ушёл, мне стало скучно там. Родствиника засунул молодого. За сезон взял авто. А иволга отстой. Имея тыща га барахтатся. Эти изначально 90 лямов это можно было закрыть за две секунды имея такие мощности.
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§ JereK
Re: «Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» -...
JereK


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Сообщений: 1407
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 02.03.20 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доводы Розинова о том, что он не намеревался совершать мошеннические действия суд посчитал состоятельными, поскольку он давал личную гарантию

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37846?1583153349


Жесть какая.. Три вопроса:
1. Фиктивные зерновые расписки сами по себе не являются доказательством мошеннический действий?
2. Что это за таинственные "личные гарантии" такие? Чем они обеспечены или это просто "Мамой клянусь"?
3. Если эти "личные гарантии" чего-то стоят, то почему при непогашенном долге почти в миллиард баксов, у этого человека все еще есть деньги чтобы платить зарплату этому носильщику портфелей?
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§ Сабыр
Re: «Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» -...
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 316
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Скорее всего обжалуем" Вы бойтесь,чтобы прокуратура не обжаловала,а то будет вам по самое.
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§ ACROS
Re: «Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» -...
ACROS


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Сообщений: 335
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 20:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //состоятельными//
Есть такой термин в страховании посевов: обстоятельства непреодолимый силы - (засуха) - ими то же вертят фин.учреждения - кому то идут навстречу, кому то не.

Цитата: //при получении кредита в ЕАБР Розинов укрыл данный факт//
Разве можно скрыть этот факт: любая просрочка перед банком фиксируется в Первом кредитном Бюро и ты переходишь в разряд "проблемный" заёмщик и получить эту информацию 5 сек. через Egov.

Цитата: //«в прострации//
Вроде как бы , судя по снимкам - счастлив.
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§ ACROS
Re: «Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» -...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 335
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прострации : два нижних снимка.
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§ Vit
«Признаки хищения отсутствуют... Но ЕАБР Розинов обманул» - Судья разъяснил свой приговор
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9027
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 21:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда все закончится. Предлагаю вам Василий Взять тыщ 30 га. Я смогу набрать команду из человек 20. Уражай будет 30 центнеров. Не ваши отстойный 14. Комплекс полный. В плоть хим прополка. Могу договорится в долг гербецидами. Но будет дороже.
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