сайлау курманов Re: Василия Розинова признали виновным в причинении крупного... #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3583

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:32 А я сразу сказал - посадят, но не на долго, так чтоб под ногами не болтался, пока он сидит, они все переделают под себя. У нашей в деревне на Кокшетау, троих активистов в тот год увели под ручки и закрыли, пока они сидели всех пайщиков подогрели и обманом забрали земли. Настоящего хозяина никто не знает, только весной поселялись, осенью убрали. Солому мелко крошат, зерно в свои закрома, а народ переехал в город не солоно хлебаыши