/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38178
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделать это можно будет 4 марта в 11 часов в Facebook на странице департамента полиции Костанайской области и на личной странице Бекета Аймагамбетова.Отчетную встречу генерала с населением решено провести в формате онлайн-конференции.
Читать новость

§ alex_60
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7360
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тут задам.
пусть в воздух.
почему патрульдык полициясы садят водителей в свою машину,
что постоянно наблюдаешь.
принудительно можно сказать.
запретили же им это.

[Исправлено: alex_60, 02.03.2020 - 13:55]
Профайл

§ Vit
Re: Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9018
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В вейсбуке меня нету, регаться нет желания. Можно я тут задам вопрос. Один только. Где в инете можно стабильно узнавать нововидение по пдд? В книгах которые издаются , как правило инфа устаревшая. А ваши сотрудники, часто какие то в лицо показывают новые штрафы, правила и очень трудно общатся когда не владеешь инфой. Зачем мне инфа? Вы прекрасно знаете что в ваших рядах есть оборотни и потому нужна всегда своевременно нужная инфа что б бадатся.
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3580
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент Полиции исчерпал лимит в пять тысяч друзей и поэтому не может больше принимать в друзья
Надеюсь товарищ генерал прочитает моё послание в народных новостях, оно так и называется- дела полицейские, кстати моё заявление в руденскии отдел вд уже ушло, будем ждать ответа
Профайл Посетить вебсайт

§ Butch
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Где в инете можно стабильно узнавать нововидение по пдд?

Zakon.kz? не?
Профайл

§ Тимур Гафуров
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 496
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 02.03.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Надеюсь товарищ генерал прочитает моё послание в народных новостях, оно так и называется- дела полицейские, кстати моё заявление в руденскии отдел вд уже ушло, будем ждать ответа

Как сообщила советник начальника ДП по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА, все вопросы, которые поступают в комментариях в социальных сетях, уже взяты в работу.
Профайл Посетить вебсайт

§ Vit
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9018
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Зачем они там стоят? Я злостный нарушитель? Они мне сразу, лишение друг. На пол года. Или 100 000. Я им 10 000 или вам другого варианта не видать. Вопрос генералу, зачем они там стоят?
Профайл

§ ACROS
Re: Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 329
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
узнавать нововидение по пдд


Я делаю так: забиваю вопрос - ПДД в РК ( не толко ПДД, а по любому вопросу)и выходят и новые и старые и все дополнения.
Профайл

§ Vit
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9018
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идёт ремонт дороги. Большие напряги. Зачем они там? И на сколько это необходимость ставить такой знак?
Профайл

§ Vit
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9018
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да бог с ним, нарушил закон и ладно должен отвечать. Ну как сами считаете этот обгон такой серьёзный что в пдд есть пункт на лишение 6 месяцев. Не хотите пересмотреть? Или этот момент скользкий. Всех под одну гребёнку как говорится)
Профайл

§ Butch
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 16:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Они там по всей видимости потому, что регулярно нарушаются требования знака "обгон запрещён" (если это Вы его изобразили). Другое дело что или Вы так нарисовали, или он действительно стоит не там. Так как по идее он действует до пересечения проезжих частей. А поскольку стоит на правой стороне пр.части идущей прямо, то при повороте на этот объезд, или что там, действие его не распространяется дальше этого перекрестка.
А так, да - выезд на сторону движения предназначенную для движения встречных ТС в местах где это запрещено ПДД (а при знаке запрещающем обгон он по определению запрещается) лишение на 6 месяцев.
Но, думаю, Вы не совсем то имели ввиду, когда говорили о нововведениях в ПДД. Наказания за соответствующие нарушения прописаны в кодексе об административных правонарушениях а не в ПДД.
Впрочем я с вами полностью согласен в части рациональности установки знаков дорожного движения. Ставятся они ужасно бестолково. Если правильно понимаю это дорога в сторону Лисаковска. Поправьте если не прав. Так вот, в прошлом году сам там ехал 15 км позади фуры, не превышая установленного ограничения скорости и подчиняясь действию знака "обгон запрещён" (хотя прочих это не останавливало от обгона) со скоростью 30 км в час. При этом на всём промежутке пути так и не встретились ни дорожная техника, ни сами дорожники, выполняющие хоть какую-нибудь работу.
Но с другой стороны я в какой-то мере могу понять и дорожников. Дело в том что на ремонтируемом участке ответственность за безопасность движения и регулирование его, перекладывается на них. Возможно они просто перестраховываются. Но скорее всего просто "не парятся" с регулярной перестановкой знаков под конкретные нужды.
P.S. Г-н Гафуров написал о том, что вопросы в комментариях переданы в работу. В связи с этим вряд ли разумно говорить что предлагали взятку.
Профайл

§ Vit
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9018
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 17:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Я знаю что такое обгон, смертельный обгон на больших скоростях. Там реально трупы, я их вижу. Но мне не понятно почему обгон запрещён на скорости 20-30"км в час. Не вижу проблем. Вижу корзину только для сбора денег.
Профайл

§ Butch
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 601
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Что эти знаки ставятся "дорожниками" а не полицейскими я уже сказал. Больше не знаю что добавить. Вы безусловно вольны видеть в этом злой умысел.
Впрочем как пример обратной стороны возмущающей Вас "медали" приведу установку знаков "начало жилой зоны". В Рудном их установили (там где установили) совместно со знаками ограничения максимальной скорости 20 км\ч. Лишний расход бюджетных средств? Безусловно. Сам знак "жилая зона" ограничивает скорость до указанной. Но, к сожалению, водители наши таковы, что требуется и отдельное дополнительное пояснение в виде знака ограничивающего конкретно скорость. Не исключаю что и на тех участках руководствовались похожими соображениями. Что-нибудь в духе:
- Какие знаки поставим?
- Ну смотри, превышение скорости на разумные значения ведут к штрафам от 13-ти до 53-х тысяч. Сомнительно что это удержит наших, вечно нетерпеливых и спешащих, водителей от превышений.
- Что тогда делать?
- Давай ещё поставим "обгон запрещён", чтобы наказанием было лишение на пол-года. Может хоть так не будут носиться.

Но это так, чисто гипотеза.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: kbkz1980

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 219
Пользователей: 1
Всего: 220

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх