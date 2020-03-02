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≡ Василия Розинова признали виновным в причинении крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Василия Розинова признали виновным в причинении крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38178
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 2 марта, в суде № 2 Костаная основателю группы компаний «Иволга» вынесли обвинительный приговор. Предприниматель признан виновным по ст.195, ч.4, п.2 УК РК и наказан ограничением свободы на 2 года и 6 месяцев.
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§ ACROS
Re: Василия Розинова признали виновным в причинении крупного...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 329
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
М,да прецедент создан. Теперь, хотя у нас право беспрецедентное, тем не менее, раз такого генерала от с/х посадили, то выходит любого фермера за просрочку банковских или лизинговых платежей можно посадить или на худой конец обобрать как липку. Из пяти лет: один урожайний, один средний, два плохих, один засушливый. Узаконенное рейдерство. Я думал попугают, ну отберут часть активов, но что бы посадить.
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§ alex_60
Василия Розинова признали виновным в причинении крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7360
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Оправдательный приговор практически.
Мошенничества-нет.
Конфискации-нет
Наград-не лишили.

[Исправлено: alex_60, 02.03.2020 - 18:03]
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§ alex_60
Re: Василия Розинова признали виновным в причинении крупного...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7360
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
но что бы посадить


Ограничение свободы-это не посадить.
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§ Vit
Re: Василия Розинова признали виновным в причинении крупного...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9018
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Норм. Ещё думаю Кулагина за попец взяли бы, с его тысячи га в Кокчетаве. Вам "эфектимным" менеджерами дали земли, деньги в трудный период жизни страны. В замен вы , деньги не вернули, зп людям смешные..
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§ kbkz1980
Василия Розинова признали виновным в причинении крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4588
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 02.03.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Янгович в печали от итога.
:-P
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