Vit Re: "Хороший шанс не заболеть коронавирусом". Минздрав... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9018

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:37 А 2 лярда то на что потратили? Я думал что будут бесплатно выдавать маски, витаминки какие нибудь, салфетки гигиенические в каждый магаз . А то что руки надо мыть после туалета и магазина меня этому мама научила в детстве.