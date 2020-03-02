ACROS Re: Василия Розинова признали виновным в причинении крупного... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 329

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:36 М,да прецедент создан. Теперь, хотя у нас право беспрецедентное, тем не менее, раз такого генерала от с/х посадили, то выходит любого фермера за просрочку банковских или лизинговых платежей можно посадить или на худой конец обобрать как липку. Из пяти лет: один урожайний, один средний, два плохих, один засушливый. Узаконенное рейдерство. Я думал попугают, ну отберут часть активов, но что бы посадить.