Butch Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области? #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 601

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:10 Цитата: Vit:



Они там по всей видимости потому, что регулярно нарушаются требования знака "обгон запрещён" (если это Вы его изобразили). Другое дело что или Вы так нарисовали, или он действительно стоит не там. Так как по идее он действует до пересечения проезжих частей. А поскольку стоит на правой стороне пр.части идущей прямо, то при повороте на этот объезд, или что там, действие его не распространяется дальше этого перекрестка.

А так, да - выезд на сторону движения предназначенную для движения встречных ТС в местах где это запрещено ПДД (а при знаке запрещающем обгон он по определению запрещается) лишение на 6 месяцев.

Но, думаю, Вы не совсем то имели ввиду, когда говорили о нововведениях в ПДД. Наказания за соответствующие нарушения прописаны в кодексе об административных правонарушениях а не в ПДД.

Впрочем я с вами полностью согласен в части рациональности установки знаков дорожного движения. Ставятся они ужасно бестолково. Если правильно понимаю это дорога в сторону Лисаковска. Поправьте если не прав. Так вот, в прошлом году сам там ехал 15 км позади фуры, не превышая установленного ограничения скорости и подчиняясь действию знака "обгон запрещён" (хотя прочих это не останавливало от обгона) со скоростью 30 км в час. При этом на всём промежутке пути так и не встретились ни дорожная техника, ни сами дорожники, выполняющие хоть какую-нибудь работу.

Но с другой стороны я в какой-то мере могу понять и дорожников. Дело в том что на ремонтируемом участке ответственность за безопасность движения и регулирование его, перекладывается на них. Возможно они просто перестраховываются. Но скорее всего просто "не парятся" с регулярной перестановкой знаков под конкретные нужды.

P.S. Г-н Гафуров написал о том, что вопросы в комментариях переданы в работу. В связи с этим вряд ли разумно говорить что предлагали взятку.