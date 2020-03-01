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≡ В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38193
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане все меньше влюбленных стремится узаконить свои отношения. Если в 2013 году ЗАГСы поженили 168 447 пар, то в 2019 году - всего 139 504. При этом показатели по разводам тоже не оптимистичные, их число растет ежегодно.
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§ drakon
Re: В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18704
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.20 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
4 апреля будет 41 год,
как мы в браке, с Барбарой... :lol: :oops:
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§ Vit
В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.03.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мои тоже на пенсии и в месте. Да ругались и мирились. Закалка старая, и в горе и в радости всегда вместе. Мама в последнее время сдала в здоровье. И Как то батя мне сказал. Знаешь если её не станет, а че мне тут одному в старости делать? Ты вечно где то, да же живя рядом редко бываешь. Че мне делать одному дома? . А про разводы эти три пункта, это чушь. Бабы изменились. Я очень их хорошо узнал после развода. Что б не нудить, скажу и повторю в разводах виновны на 99% женщины. Они потеряли себя.
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§ Butch
Re: В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.03.20 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Целая статья досужих рассуждений над вопросом, ответ на который - брак всё более экономически нецелесообразен.
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§ Vit
В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.03.20 - 18:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
В рф двух замутить, почти лям срубить на материнском капитале. Можно дом построить. Разве экономически нецелесообразно?)) уже в рф даже статистика пошла, киргизы массово хлынули в рф)))

[Исправлено: Vit, 01.03.2020 - 17:52]
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§ сайлау курманов
Re: В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3592
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.20 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У моих друзей молодая так и заявила - не хочу вашу бедность разделять, пойду за богатого, собрала чемодан и свалила. Потом слышим, вышла за этого начальника аттракционов, опять слышим, увели под ручки, хоп! Молодая с другим дружит.
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§ Butch
Re: В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 611
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.03.20 - 22:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В рф двух замутить, почти лям срубить на материнском капитале

Подвоха не видно?
Без такого мощного внешнего, полностью искусственного, стимула как "материнский капитал", сильно ли много смысла в браке?
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§ Сергей_я
Re: В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2869
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 02.03.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я очень их хорошо узнал после развода. Что б не нудить, скажу и повторю в разводах виновны на 99% женщины. Они потеряли себя.

да уж прям уж. В разводе всегда виноваты ОБА. ВСЕГДА. А вы сморозили чисто мужскую чушь, перевалили вину на противоположный пол
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§ Vit
В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 10:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Не спорь со мной) я хорошо их изучил. После развода у меня дома побывали "мамы" бывшие хорошие жены, одна даже в банке работала, а щас в эскорте)) я сказал что виновата женщина, значит так и есть!)
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§ Козлов я
В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 827
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.03.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
будет 41 год, как мы в браке

Куттыктаймыз!
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§ Vit
В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Так Барбара боится слово плохого сказать мужу. Зная его тюремное прошлое. Только попробуй.
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§ Змея Подколодная
В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 884
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.03.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделали из женщины ломовую лошадь. Создали все условия, чтобы она тянула лямку, наравне с мужчиной. А в параллель еще бытовуха.Так зачем ей на ее плечи еще и мужик, которого надо обстирывать, кормить? Пенсионный возраст задрали. Сталин по моему говорил, что пенсия- это зарплата за воспитание внуков и сохранения преемственности поколений, но в нашей стране это не актуально. Институт семьи угробили на корню. Дальше будет только хуже.
А мужчина "мельчает". Сплошь и рядом ни к чему не приспособленные нытики. Почитаешь в инете, диву даешься- то счет в ресторане 50\50, то в автобусе место женщине не уступил, мотивируя это тем, что Конституция нас в правах уравняла. Позорище, одним словом. Я в браке уже 21-ый год и на стадии наших романтических отношений с мужем, я и мысли не допускала, что в кафе придется оплатить счет 50\50.
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§ Vit
Re: В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9048
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Вот именно. Для вас мужчины жили, работали и для вас придумали стиралки, посудомойки. Мы вам сказали сидите дома, воспитывайте дитей. А вы, че натворили? Вам все мало. Вы хотите больше, пол города уже одиноких и гордых Извените с голой попой .
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§ ACROS
Re: В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 341
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 17:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Позорище, одним словом



А,тут ещё Токаев отменил и собрание и концерт посвящённый 8 марту.
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