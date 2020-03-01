Змея Подколодная В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 884

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:25 Сделали из женщины ломовую лошадь. Создали все условия, чтобы она тянула лямку, наравне с мужчиной. А в параллель еще бытовуха.Так зачем ей на ее плечи еще и мужик, которого надо обстирывать, кормить? Пенсионный возраст задрали. Сталин по моему говорил, что пенсия- это зарплата за воспитание внуков и сохранения преемственности поколений, но в нашей стране это не актуально. Институт семьи угробили на корню. Дальше будет только хуже.

А мужчина "мельчает". Сплошь и рядом ни к чему не приспособленные нытики. Почитаешь в инете, диву даешься- то счет в ресторане 50\50, то в автобусе место женщине не уступил, мотивируя это тем, что Конституция нас в правах уравняла. Позорище, одним словом. Я в браке уже 21-ый год и на стадии наших романтических отношений с мужем, я и мысли не допускала, что в кафе придется оплатить счет 50\50.