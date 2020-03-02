Vit Re: Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9013

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:54 В вейсбуке меня нету, регаться нет желания. Можно я тут задам вопрос. Один только. Где в инете можно стабильно узнавать нововидение по пдд? В книгах которые издаются , как правило инфа устаревшая. А ваши сотрудники, часто какие то в лицо показывают новые штрафы, правила и очень трудно общатся когда не владеешь инфой. Зачем мне инфа? Вы прекрасно знаете что в ваших рядах есть оборотни и потому нужна всегда своевременно нужная инфа что б бадатся.