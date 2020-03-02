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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 599
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 12:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Разные вроде войска

Быть может и так. Но отмечают вроде все вместе. Потому что и молодежь ходит по улицам в соответствующей форме. Не только предпенсионеры. Не могу знать как обстоит дело в Костанае, может быть в Рудном это более заметно в силу существования, во-всяком случае ранее (сейчас не знаю), ВПК "Океан". В котором, в том числе, осуществлялась и парашютная подготовка.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3280
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Но и на людей способных вести разумный взвешенный диалог тоже./



Это вы основываясь на увиденном по телевизору говорите или лично знаете 10 таких десатников?)



Цитата-/Вероятно в Вашем "мире" действительно есть такая "проблема". Мне на них вообще наплевать/



Да вроде в одном с вами мире живём не в паралельных) и в нашем мире если вы не замечали стойкие гомофобные убеждения у большинства населения земли)


Цитата-/Чисто моё мнение - если я не могу объяснить это, или вообще что либо иное, своему ребёнку, то это я дебил/


Ребенку объяснить можно что нетрадиционные сексуальные ориентации вызваны какой либо ситуацией в детстве) но поди обьесни ребенку для чего эти парни с красивым причёсками добиваться пройти по улице и размахиванием флажками?) В двух словах не получиться придется углубляться в психоанализ и социологию)

[Исправлено: Gljuk, 02.03.2020 - 12:32]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3280
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вдв. Это которые вроде с парашюта призимляются в тыл врага и всех врагов там вырезают. Дшб это которые по земле бегут и прямо на додт ложатся. Разные вроде войска./



ВДВ войска дальнего действия дабы после ядерного удара по фронту,десатников большим скопом вплоть до дивизии можно забросить в тыл и там они начинают воевать во все стороны)

А ДШб создавались чисто для местечковых конфликтов,высоту взять,кишлак долеко в горах зачистить,дорогу моджахедам перекрыть на перевале, используют также десантирование но с вертолетов уже,массовых сбросов с самолётов нет,но что те что эти десатники)
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18679
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ДШб создавались чисто для местечковых конфликтов,

С бабушками, на Площадях - воевать?... :lol:
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§ Я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 232
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 02.03.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
выше на порядок.

А есть еще стройбатовцы . Совсем звери, им даже оружие не дают
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Автоматы продал прапор. Поэтому настоящий вдвшник должен сам добыть оружие, если потребуется то отобрать у врага.

[Исправлено: Vit, 02.03.2020 - 11:47]
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
вы основываясь на увиденном по телевизору говорите или лично знаете 10 таких десатников?

Мне достаточно "потребности" раз в год демонстрировать окружающим свою причастность к этому роду войск. Посредством ли соответствующей атрибутики, или просто в нарушение закона появляться в общественных местах в нетрезвом виде. Не обязательно нырять в фонтаны, или вести себя иным неподобающим образом.
Цитата:
abaika95:
у большинства населения земли

Вот именно.
Цитата:
abaika95:
В двух словах не получиться придется углубляться в психоанализ и социологию)

Это как-то меняет суть? Углубляйтесь! А если не можете, то вина ли в том геев? Или быть может "проблема" заключена в необходимости напрячься и выстроить довольно длинную логическую цепочку в своей голове, да ещё и преподнести её своему ребёнку? Иначе говоря наличие геев заставляет работать головой и это не приятно.
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


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Сообщений: 1705
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях Д.Трамп предложил воевать с ИГ России и Ирану, а США - контролировать нефть. Ранее в декабре 2019 года заявлял, что нефть в Сирии наша и будем с ним делать что захотим. Ай да, молодца Трамп!

Подробнее здесь: https://topwar.ru/168352-tramp-predlozhil-voevat-s-ig-rossii-i-iranu-a-ssha-kontrolirovat-neft.html
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§ Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 4)
Kairat stayer


(Пользователи)
Сообщений: 1705
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По конфликту в Сирии, на днях ящик целыми сутками уши прожужжал, мол два корабля РФ оснащённые колибрами пересекли Босфор, наверняка силами НАТО взяты под контроль из космоса. Сегодня отмечают, что авианосная группа ВМС США вошла в Средиземное море. Авианосец сопровождают три ракетных крейсера и три эсминца. На борту «Эйзенхауэра» 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet, также по штатному составу, авианосную группировку должна сопровождать атомная подводная лодка с крылатыми ракетами томагавк.

Авианосная ударная группа - это сила и мощь, в настоящее время там в средиземном море никто не может им противостоят, своего рода сигнал Б.Асаду и его союзникам. Действует эффективно, ранее здесь отмечали, что после прибытия к их берегам режимы Ким Чен Ына и Аятол Иране начинали думать и соображать подобающий.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3280
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/С бабушками, на Площадях - воевать?/




Конечно и глупые вопросы в комментах задавать)




Цитата-/Мне достаточно "потребности" раз в год демонстрировать окружающим свою причастность к этому роду войск. Посредством ли соответствующей атрибутики, или просто в нарушение закона появляться в общественных местах в нетрезвом виде./



Есть пара тройка таких воякеров,но в основном наши десатники вполне культурно отмечают,не разу не видел у нас чтобы в фонтанах купались) в России видел)



Цитата-/Иначе говоря наличие геев заставляет работать головой и это не приятно./


Да тут мне кажется 6 летнему ребенку хоть до обьясняйся о цепочке проблем он всеровно без базовых знаний социологии и психоанализа не поймет о чем я ему толкую)

А в очень упрощённом виде данная цепочка (у мальчика была травма в детстве вызванная тем что его маму избивал сожитель но она всеровно его любила и маленький ребенок воспринял эту боль на себя поэтому с возрастом у него появилась неопределенная тяга к большим и сильным мужчинам что является психическим отклонением а так как он чувствует ущемление в обществе то он требует провести парад в центре города дабы возвестить всем что он любит мужчин) у ребенка которому все это объяснить назреет вопрос "а эти ребята не хотят вылечить свое отклонение"? И тут мои полномочия все)
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Из жизни, без сарказма. Иду как то лет 5 назад по старинным улицам Москвы, фотаю, такой весь турист типа. На встречу два мужика, мне, там пьяные вдв шники, друг будь осторожней. Я им почему я должен боятся ребят которые меня по факту должны оберегать. А если они пьяные, то мне пофиг я их всех если потребуется похороню там, ну или они меня. Вобщем ребята нормальные, предложили выпить. Я культурно отказался.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.03.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
глупые вопросы в комментах задавать

----Ну не все же по два образования имеют.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.03.20 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
и глупые вопросы в комментах задавать

-----И все же это лучше , чем глупые ответы давать.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"а эти ребята не хотят вылечить свое отклонение"? И тут мои полномочия все)

Конечно всё! Вы же сами привели своего слушателя к этому вопросу, ответ на который не известен. Ведь Вы, пытаясь объяснить потребность в демонстрации себя в качестве гея, говорите вообще о другом. О том, почему гипотетически некто стал геем. Давайте так. Я полагаю что тот крикливый гомосексуализм является не более чем "модным" течением и попыткой как-то нарочито выделить себя из общей массы людей. Не редко с претензией на выторговывание для своей группы социальных преференций. И в таком контексте вообще не важно есть ли там действительно отклонение.
То есть говоря о желании пройтись с радужным флажком, думаю нужно говорить о том, почему этот дуралей или любой другой (и даже с другим флажком или вовсе без флажка) вообще испытывает потребность в этом. С какого тараканьего круговорота ему так хочется чувствовать себя "униженным и оскорблённым"?
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3280
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/-----И все же это лучше , чем глупые ответы давать/

И глупо резюмировать)



Цитата-/Вобщем ребята нормальные, предложили выпить. Я культурно отказался./


Да в большинстве случаев там нормальные ребята служат те кто реально прыгал)
А вот всякие писари,повара и заправщики самолётов те кто парашют только на складе видел,те да лютуют на день ВДВ свою значимость показывают )



Цитата-/какого тараканьего круговорота ему так хочется чувствовать себя "униженным и оскорблён/



И вы сможете это ребенку объяснить?)
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