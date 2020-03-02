|Цитата:
abaika95:
вы основываясь на увиденном по телевизору говорите или лично знаете 10 таких десатников?
Мне достаточно "потребности" раз в год демонстрировать окружающим свою причастность к этому роду войск. Посредством ли соответствующей атрибутики, или просто в нарушение закона появляться в общественных местах в нетрезвом виде. Не обязательно нырять в фонтаны, или вести себя иным неподобающим образом.
Цитата:
abaika95:
у большинства населения земли
Вот именно.
Цитата:
abaika95:
В двух словах не получиться придется углубляться в психоанализ и социологию)
Это как-то меняет суть? Углубляйтесь! А если не можете, то вина ли в том геев? Или быть может "проблема" заключена в необходимости напрячься и выстроить довольно длинную логическую цепочку в своей голове, да ещё и преподнести её своему ребёнку? Иначе говоря наличие геев заставляет работать головой и это не приятно.