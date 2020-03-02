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§ NG.kz
"Хороший шанс не заболеть коронавирусом". Минздрав дал советы казахстанцам
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"На сегодняшний день коронавирусной инфекции в Казахстане нет. Поэтому, меры по профилактике мы рекомендуем как при обычной вирусной инфекции", - посоветовал Биртанов в кулуарах после брифинга в правительстве.
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§ alex_60
Re: "Хороший шанс не заболеть коронавирусом". Минздрав...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 13:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///"На сегодняшний день коронавирусной инфекции в Казахстане нет.//

да откуда она у нас может быть.
это у других,нехороших.
мы то другие.
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§ alex_60
Re: "Хороший шанс не заболеть коронавирусом". Минздрав...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///поскольку инфекция передается воздушно-капельным путем//

последние данные говорят о возможном проникновении через кожу.
поэтому важно чтобы все части тела были закрыты.
а усатым и бородатым не рекомендуют сбривать их,
что делают для более плотного прилегания маски,
потому что борода и усы тоже являются защитным барьером.
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§ Vit
Re: "Хороший шанс не заболеть коронавирусом". Минздрав...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А 2 лярда то на что потратили? Я думал что будут бесплатно выдавать маски, витаминки какие нибудь, салфетки гигиенические в каждый магаз . А то что руки надо мыть после туалета и магазина меня этому мама научила в детстве.
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§ Гога
Re: "Хороший шанс не заболеть коронавирусом". Минздрав...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2297
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 02.03.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
А 2 лярда

-----Наверное , где-то новый коттеджик вырос ??
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§ Козлов я
Re: "Хороший шанс не заболеть коронавирусом". Минздрав...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 812
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.03.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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