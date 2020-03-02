abaika95 Флуд и оффтопик (часть 4) #8875





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3280

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:19 Цитата-/С бабушками, на Площадях - воевать?/









Конечно и глупые вопросы в комментах задавать)









Цитата-/Мне достаточно "потребности" раз в год демонстрировать окружающим свою причастность к этому роду войск. Посредством ли соответствующей атрибутики, или просто в нарушение закона появляться в общественных местах в нетрезвом виде./







Есть пара тройка таких воякеров,но в основном наши десатники вполне культурно отмечают,не разу не видел у нас чтобы в фонтанах купались) в России видел)







Цитата-/Иначе говоря наличие геев заставляет работать головой и это не приятно./





Да тут мне кажется 6 летнему ребенку хоть до обьясняйся о цепочке проблем он всеровно без базовых знаний социологии и психоанализа не поймет о чем я ему толкую)



А в очень упрощённом виде данная цепочка (у мальчика была травма в детстве вызванная тем что его маму избивал сожитель но она всеровно его любила и маленький ребенок воспринял эту боль на себя поэтому с возрастом у него появилась неопределенная тяга к большим и сильным мужчинам что является психическим отклонением а так как он чувствует ущемление в обществе то он требует провести парад в центре города дабы возвестить всем что он любит мужчин) у ребенка которому все это объяснить назреет вопрос "а эти ребята не хотят вылечить свое отклонение"? И тут мои полномочия все)