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≡ Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38177
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сделать это можно будет 4 марта в 11 часов в Facebook на странице департамента полиции Костанайской области и на личной странице Бекета Аймагамбетова.Отчетную встречу генерала с населением решено провести в формате онлайн-конференции.
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§ alex_60
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7358
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 02.03.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
я тут задам.
пусть в воздух.
почему патрульдык полициясы садят водителей в свою машину,
что постоянно наблюдаешь.
принудительно можно сказать.
запретили же им это.

[Исправлено: alex_60, 02.03.2020 - 13:55]
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§ Vit
Re: Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9013
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В вейсбуке меня нету, регаться нет желания. Можно я тут задам вопрос. Один только. Где в инете можно стабильно узнавать нововидение по пдд? В книгах которые издаются , как правило инфа устаревшая. А ваши сотрудники, часто какие то в лицо показывают новые штрафы, правила и очень трудно общатся когда не владеешь инфой. Зачем мне инфа? Вы прекрасно знаете что в ваших рядах есть оборотни и потому нужна всегда своевременно нужная инфа что б бадатся.
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§ сайлау курманов
Re: Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3580
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.20 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Департамент Полиции исчерпал лимит в пять тысяч друзей и поэтому не может больше принимать в друзья
Надеюсь товарищ генерал прочитает моё послание в народных новостях, оно так и называется- дела полицейские, кстати моё заявление в руденскии отдел вд уже ушло, будем ждать ответа
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§ Butch
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 599
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Где в инете можно стабильно узнавать нововидение по пдд?

Zakon.kz? не?
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§ Тимур Гафуров
Как задать прямые вопросы начальнику ДП Костанайской области?
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 496
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 02.03.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Надеюсь товарищ генерал прочитает моё послание в народных новостях, оно так и называется- дела полицейские, кстати моё заявление в руденскии отдел вд уже ушло, будем ждать ответа

Как сообщила советник начальника ДП по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА, все вопросы, которые поступают в комментариях в социальных сетях, уже взяты в работу.
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