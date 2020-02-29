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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 29.02.20 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Как вариант после похода в публичный дом
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Напрасно. Лично Вы мне симпатичны. По крайней мере на уровне форума. И потом, здесь-то никто не лезет ко мне с разговорами, особенно с прицелом на эмоциональную окраску. Так что как пожелаете. Можете в лучших традициях обидеться на то, что сами придумали. ;-) :lol:
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§ drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.02.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
[b]Butch:
обидеться на то,

:lol: :oops: ;-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7352
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.03.20 - 08:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неожиданно, как всегда, наступила весна.
Новый год скоро.
Ну а пока блины,потом женщины.
Короче дел невпроворот.
меня лично только сегодня два
Дня рождения близких ждут.

[Исправлено: alex_60, 01.03.2020 - 08:42]
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.03.20 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
меня лично только сегодня два Дня рождения близких ждут
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.03.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Гей парады разрешать в день ВМФ и ВДВ,ну тут думаю без комментариев)

Вам так этого не хватает?
Цитата:
abaika95: А в Лисаковске,Житикаре,Аркалыке,Тобыле как Масленицу отметили?)Или у нас только два города а области?)

Ну в других СМИ озвучат, не нужно так нервничать и переживать.
Ведь всё хорошо?! и мир на дворе. А это главное?! 8-)
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* abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.03.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Вам так этого не хватает?/




Да,хочу увидеть гей парад в день ВДВ и посмотреть на толерантность наших десатников)


Цитата-/Ну в других СМИ озвучат, не нужно так нервничать и переживать.Ведь всё хорошо?! и мир на дворе. А это главное?!/



Не переживаю и не нервничаю) просто такое ощущение что только Костанай и Рудный в поле зрения НГ) а как же Карабалык?)))
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 810
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 02.03.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
хочу увидеть гей парад в день ВДВ
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Да,хочу увидеть гей парад в день ВДВ и посмотреть на толерантность наших десатников

Эва как наш миролюбивый товарищ жаждет крови сограждан. И это всё без непосредственного участия "злобных звездно-полосатых" и разрушения, как Вы там в беседе о Ливии выразились, социальных институтов? Просто так, на ровном месте.
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Ответить Новый топик
Страница 591 из 591«1...589590591
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