Цитата: abaika95: Гей парады разрешать в день ВМФ и ВДВ,ну тут думаю без комментариев)

Вам так этого не хватает?

Цитата: abaika95: А в Лисаковске,Житикаре,Аркалыке,Тобыле как Масленицу отметили?)Или у нас только два города а области?)

Ну в других СМИ озвучат, не нужно так нервничать и переживать.

Ведь всё хорошо?! и мир на дворе. А это главное?!