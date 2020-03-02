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§ NG.kz
«Окно в парк юрского периода»: на дне реки Тобол нашли десятки костей древних животных
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38174
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.03.20 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Курганской области на дне реки Тобол дайверы нашли десятки костей животных ледникового периода. Специалисты обнаружили останки шерстистого носорога, мамонта и древних лошадей. Кроме того, со дна подняли часть молота — орудия, с которым охотился человек того времени.
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§ Butch
Re: «Окно в парк юрского периода»: на дне реки Тобол нашли...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 593
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 02.03.20 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Замечательно! Только как вот охота зимой погружаться, да через прорубь. Холодно же, и темно. И как они место выбирали? Случайным образом или предварительные исследования были?
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§ Vit
Re: «Окно в парк юрского периода»: на дне реки Тобол нашли...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 9003
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 02.03.20 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чёт у молчали. На видосике показали как нашли винт от древней подводной лодки. На ней наши предки гоняли за акулами.
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§ Добринцофф
Re: «Окно в парк юрского периода»: на дне реки Тобол нашли...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7115
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.03.20 - 10:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не пойму эти кости продать,что ли можно?Почём интересно?
Или они реально ,просто так вот ,посреди зимы за ними ныряют?
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* сайлау курманов
Re: «Окно в парк юрского периода»: на дне реки Тобол нашли...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3579
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 02.03.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один якут на берегу рек там у себя собирает бивни мамонта и очень даже разбогател, лично смотрел на анимал планет
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