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≡ Съели блины, сожгли 25 чучел - Масленицу с размахом отметили в Рудном		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Съели блины, сожгли 25 чучел - Масленицу с размахом отметили в Рудном
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38174
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для народных гуляний сменили место проведения праздника. Традиционно он проходил на небольшой площадке возле Ледового дворца спорта - там, где установлен ледовый городок. В этом году Масленицу провожали в городском парке культуры и отдыха.
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* abaika95
Re: Съели блины, сожгли 25 чучел - Масленицу с размахом отметили...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.03.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Лисаковске,Житикаре,Аркалыке,Тобыле как Масленицу отметили?)


Или у нас только два города а области?)
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§ yudjin
Re: Съели блины, сожгли 25 чучел - Масленицу с размахом отметили...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Может быть, не все сделаны по правилам, потому что у чучел не должно быть лица.

Вот, товарисЧ Добринцов, не я один в курсе, что у чучел не должно быть лиц. :-P
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§ Добринцофф
Re: Съели блины, сожгли 25 чучел - Масленицу с размахом отметили...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7115
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 02.03.20 - 00:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вот, товарисЧ Добринцов, не я один в курсе, что у чучел не должно быть лиц

Ага тётенька прошаренная попалась :-)
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§ drakon
Re: Съели блины, сожгли 25 чучел - Масленицу с размахом отметили...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 02.03.20 - 01:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья в парке,такие красивые... :lol: :oops:
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* Георгий ГОВОРОВ
Re: Съели блины, сожгли 25 чучел - Масленицу с размахом отметили...
Георгий ГОВОРОВ


(Журналисты)
Сообщений: 22
Регистрация: 01.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А в Лисаковске,Житикаре,Аркалыке,Тобыле как Масленицу отметили?)

К сожалению, в редакции "Нашей газеты" очень маленький штат и у нас нет возможности заглянуть в каждый город и район области. Но если вы были на Масленице в одном из этих районов, будем рады видеть ваш текст и фотографии в разделе "Народные новости", как это уже сделал наш читатель yudjin из Костаная.
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* abaika95
Съели блины, сожгли 25 чучел - Масленицу с размахом отметили в Рудном
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 02.03.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/сожалению, в редакции "Нашей газеты" очень маленький штат и у нас нет возможности заглянуть в каждый город и район области./



Спасибо за ответ, учту)


Цитата-/будем рады видеть ваш текст и фотографии в разделе "Народные новости", как это уже сделал наш читатель yudjin из Костаная/


Могу на Наурыз в Тобыл смотаться, но фото будет так себе) и текст тоже,да и вообще грех у Юджина хобби отбирать)
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