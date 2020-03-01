Цитата: abaika95:

А в Лисаковске,Житикаре,Аркалыке,Тобыле как Масленицу отметили?)

К сожалению, в редакции "Нашей газеты" очень маленький штат и у нас нет возможности заглянуть в каждый город и район области. Но если вы были на Масленице в одном из этих районов, будем рады видеть ваш текст и фотографии в разделе "Народные новости", как это уже сделал наш читатель yudjin из Костаная.