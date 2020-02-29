Разумеется, не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане. Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев.

В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения.



История показывает, что эпидемии "опасаются" энергичных действий властей и граждан. В Средние века чума отступала от городов, где люди восставали против неё, а ведь тогда не было надлежащих лекарств.