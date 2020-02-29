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≡ "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил президент РК на вопросы о самых громких событиях последних дней		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил президент РК на вопросы о самых громких событиях последних дней
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38173
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Касым-Жомарт ТОКАЕВ дал эксклюзивное интервью informburo.kz. Он ответил на вопросы о событиях в Кордайском районе, смерти активиста в СИЗО, ситуации вокруг автомобилей с армянскими номерами и другие - не менее актуальные.
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§ drakon
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18678
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.02.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сказал Токаев - Сердечная недостаточность,
значит так и было... :lol: :oops:
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§ alex_60
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Очевидно, что мы должны переосмыслить наши подходы к вопросу межнациональных, межэтнических отношений.//

Ну все, власть коренных кончились,
Русскоязычных будут на работу брать.
Начальниками.
Аким города и области у нас будут
Не коренные.
Так понял.
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§ abaika95
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3271
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 29.02.20 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Аким города и области у нас будутНе коренные./



А что до этого одни коренные все время были?) Кулагин отец с сынком и Рау они кто?) Если имеешь ввиду что теперь приеховшим мигрантам можно стать Акимом области так это тут прожить надо N-ое колличество лет)
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§ ACROS
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сказал Токаев - Сердечная недостаточность,

Что то ведь привело к этой сердечной недостаточности: наверное вежливое обращение с ним.
Цитата:
alex_60:
Аким города и области у нас будут Не коренные.

Некоренные тоже будут "хапать", дай боже- переплюнут и хапнут более 80 000 га пашни.
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§ maxsaf
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 18:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения.

А разве статус русского языка не был обязательным и неотъемлемым условием при получении Казахстаном независимости?
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§ alex_60
"Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил президент РК на вопросы о самых громких событиях последних дней
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А что до этого одни коренные все время были?) Кулагин отец с сынком и Рау они кто?)


Это все Бывшая советская номенклатура.
Попали в свое время в обойму,
А номенклатура своих не сдаёт.
Как и детей номенклатурщиков.
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§ alex_60
"Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил президент РК на вопросы о самых громких событиях последних дней
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Некоренные тоже будут "хапать",

Так ему в замы коренного,
Чтобы контролировали друг друга.
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§ ACROS
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
контролировали друг друга

Делились, вы хотели сказать?!?
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§ alex_60
"Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил президент РК на вопросы о самых громких событиях последних дней
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Делились, вы хотели сказать?!?

Нет.
Я хотел сказать, что сказал.
Кстати ничего нового.
Так в советские времена было.
Или так, или наоборот.

[Исправлено: alex_60, 29.02.2020 - 19:20]
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§ ACROS
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Это все Бывшая советская номенклатура. Попали в свое время в обойму,



В детстве в силу характера работы своего отца( он тоже был парт.сов. номенклатурой) часто переезжали с одного совхоза в другой, я запомнил и неоднократно слышал это от местных казахов, особенно там где жили сплошь казахи разных родов: обязательно что бы между нами жили русские или немцы, а то мы перессоримся и поубиваем друг-друга. Когда подрос, случайно прочитал обо всём этом слова великого Абая. Моё личное мнение: все межэтнические и межнациональные конфликты , должна разбирать комиссия во главе с председателем или немцем или русским, для полноты объективности.
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§ ACROS
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 324
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
в советские времена было.


Да, так и было: директор казах, парторг -русский или украинец или немец, а если директор русский или немец, то парторг казах.
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§ Coopidon
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 496
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.02.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В подобных обсуждениях, где фигурируют 1 или 2-й Президенты, существует нур-традиция. Или молчать или комментировать тщательно подбирая слова.

Цитата:
Разумеется, не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане. Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев.
В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения.

Как-то не удивлён. Общий тренд и направление заданный 1 должен быть продолжен. Хотя, не скрою, рассчитывал на некоторую отсрочку.

Цитата:
История показывает, что эпидемии "опасаются" энергичных действий властей и граждан. В Средние века чума отступала от городов, где люди восставали против неё, а ведь тогда не было надлежащих лекарств.

Как говорят англичане, рили!?
Может хоть АИ-95 растолкует.
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§ КГСПС
Re: "Счел нужным объяснить позицию" - Что ответил...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1026
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.03.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
История показывает, что эпидемии "опасаются" энергичных действий властей и граждан. В Средние века чума отступала от городов, где люди восставали против неё, а ведь тогда не было надлежащих лекарств./// Я вот тоже не понял, он что предлагает самосуд и линчевание для заболевших?!
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