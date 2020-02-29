|В подобных обсуждениях, где фигурируют 1 или 2-й Президенты, существует нур-традиция. Или молчать или комментировать тщательно подбирая слова.
Цитата:
Разумеется, не может быть и речи о покушении на самобытность каждого этноса, постоянно проживающего в Казахстане. Все они имеют и будут иметь право на изучение и применение своих языков, развитие культур, соблюдение обычаев.
В то же время ускоренное развитие должен получить казахский язык, которому в будущем суждено стать по-настоящему языком межнационального общения.
Как-то не удивлён. Общий тренд и направление заданный 1 должен быть продолжен. Хотя, не скрою, рассчитывал на некоторую отсрочку.
Цитата:
История показывает, что эпидемии "опасаются" энергичных действий властей и граждан. В Средние века чума отступала от городов, где люди восставали против неё, а ведь тогда не было надлежащих лекарств.
Как говорят англичане, рили!?
Может хоть АИ-95 растолкует.