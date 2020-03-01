abaika95 Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае. Фоторепортаж #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3271

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:38 Цитата-/Во-первых, у казачьего войска не костюмы, а форма.Во-вторых, у хора просто концертный костюм, не имеющий отношения ни к одному казачьему войску/







Во первых и во вторых и получается что мужики из хора одеты в КОСТЮМЫ а не в форму) но зная определенные традиции можно сказать что они одеты в костюмы напоминающие форму кубанского казачьего войска,хотели бы быть одеты в нейтральное могли косоворотки надеть или зипуны но тут конкретно "черкеска" красного цвета с газырями и "кубанка" то есть либо казаки кавказской линии либо сами кавказцы что в Русском хоре не логично) тогда возникает сам вопрос в чем смысл сценической примудрости одевать мужиков из хора в костюмы по форме кубанских казаков?) Вроде Кубань и Кавказ долеко от нас а у оренбургцев,уральцев и семерченцев форма не хуже так в чем мулька кто знает?)