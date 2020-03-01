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≡ Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38173
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заблокированные передвижными металлическими барьерами подступы к зданиям городских и областных администраций. Усиленное полицейское оцепление. Перекрытые улицы и площади. Отключенный в местах возможных митингов Интернет. Так начался первый день весны 2020 года в Казахстане.
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* abaika95
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3270
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.03.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//мне почему то всё больше походу: кто кем родился.//


Акимы сразу акимами рождаются?)
А Министры-министрами)


Цитата-/ага... санкционированные гуляния/


Сдается мне что древнерусские политтехнологи не зря всю эту тему с площадными гуляниями придумали)


Можно выйти пар выпустить скопившийся за год
В кулачных боях рожу соседу расквасить
Бабу (хоть и кукольную) на костре сжечь
Начальника с бревна сбить)

И не надо ни на какие митинги против князя выходить и так разгуглялись хорошо)

Социальная психтерапия в действии)

А сейчас......
Ведь на митинги 50% выходят те кто не последний х.. без соли доедает а так ради потолкаться, показать свою значимость (вот мол и я чего-то стою) и засветиться в оппозиционной тусовчке)
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§ elektron
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.03.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Акимы сразу акимами рождаются?)А Министры-министрами)

Ну примерно так и есть.
Я уже как то описывал случай. Когда к нам на миллионку чела привели, диспетчером работать, по знакомству.
До этого мешки на мукомольном (наверное тоже уже не существует, разворовали) работал, мешки такскал.
В начале 90-ых было. Потом диспетчером в Кустанайэнерго был. В Алма-Ате даже с напарником второе место выиграли, так сказать. По Казахстану. Покойный к сожалению уже. Сердце, хотя моложе меня был.

ПС: с ЧПИ образованием мешки таскал, как то так.

[Исправлено: elektron, 01.03.2020 - 13:55]
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* yudjin
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.20 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а так ради потолкаться, показать свою значимость (вот мол и я чего-то стою) и засветиться в оппозиционной тусовчке)

таки-да.. восточная менталитета... не быть, а казаться.
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§ drakon
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18677
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.20 - 19:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Акимы сразу акимами рождаются?) А Министры-министрами)

Пап, пап, спрашивает сынок. Я Акимом или министром - буду?
Нет, отвечает Папа. У Акимов и Министров, свои сынки имеются... :lol: :oops:
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§ Victor Yang
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12496
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.20 - 19:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
мне почему то всё больше походу: кто кем родился. Кажется больше подходит

Это в других масштабах. В масштабах нормальных для Казахстана зарплат, достаточно нормального образования. Но, с другой стороны, если родился в многодетной семье, при этом родители совершенно не думали как детям дать нормальное образование и достаточный уровень жизни - тут да. Если с родителями не повезло - остаётся митинговать.
Цитата:
elektron:
уже как то описывал случай. Когда к нам на миллионку чела привели, диспетчером работать, по знакомству. До этого мешки на мукомольном (наверное тоже уже не существует, разворовали) работал, мешки такскал. В начале 90-ых было.

В 90-х многие потерялись - учёные на рынке торговали. Тем более с образованием. Главное чтобы совсем неадекватным не был.

[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2020 - 19:21]
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§ Victor Yang
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12496
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.20 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ведь на митинги 50% выходят те кто не последний х.. без соли доедает а так ради потолкаться, показать свою значимость (вот мол и я чего-то стою) и засветиться в оппозиционной тусовчке)

А может даже и так - скучно человеку, не забот как выжить, вот он за какого-то незнакомого человека и рвёт глотку - "демократию" сеят.
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§ elektron
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.03.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В 90-х многие потерялись

И что найтись не судьба, как таг? Где государство, где реальные программы?
Чиновниковплодотворение, да и только.;-) Во флуде отмечался, как казахстанцы, на нашей маленькой фирме отмечались.
Одни IT другой по машинам , это только сервис. У нас самих нас 4- казахстанца, 3-е кустанайца (если семиозёрный район) Кустанаем считать. 8-) И это при 82 млн. населения. Люди работают. Что не так в КЗ?
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§ elektron
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4489
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.03.20 - 19:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ну в крайнем случае можно опять с Зимбабве по сравнивать.
Но думаю даже та нет детских проектов и помощи как при потере здоровья.
ПС: Потому как это задача государства. обеспечить необходимый уровень здоровья и жизни.
Не хочу быть превратно понятым, спасибо НГ, за проекты. Но их не должно быть.

[Исправлено: elektron, 01.03.2020 - 14:48]
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* сайлау курманов
Re: Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3578
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все про коррупцию как мантру зазубрили, всё на неё ссылаются, боятся бесконца. А взять по совести могли бы в два счета попедить. Надо элементарно спрашивать откуда коттеджи, ландкрузеры, дорогие покупки. А они базарных нищебродов трясут да сапожникам и перевозчикам кассовый аппарат требуют. Ни разу не видел чтоб таксист жил богаче чиновников
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§ Butch
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 590
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 01.03.20 - 22:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
И это при 82 млн. населения. Люди работают. Что не так в КЗ?

Ответ очевиден. Нас не 82 млн, и мы проживаем не на территории приблизительно равной 2-м Костанайским областям. Всё просто. Отсутствие проблем и конкуренции очень сильно расслабляет.
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