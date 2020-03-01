|Цитата:
elektron:
мне почему то всё больше походу: кто кем родился. Кажется больше подходит
Это в других масштабах. В масштабах нормальных для Казахстана зарплат, достаточно нормального образования. Но, с другой стороны, если родился в многодетной семье, при этом родители совершенно не думали как детям дать нормальное образование и достаточный уровень жизни - тут да. Если с родителями не повезло - остаётся митинговать.
Цитата:
elektron:
уже как то описывал случай. Когда к нам на миллионку чела привели, диспетчером работать, по знакомству. До этого мешки на мукомольном (наверное тоже уже не существует, разворовали) работал, мешки такскал. В начале 90-ых было.
В 90-х многие потерялись - учёные на рынке торговали. Тем более с образованием. Главное чтобы совсем неадекватным не был.
[Исправлено: Victor Yang, 01.03.2020 - 19:21]