Цитата: Добринцофф:

как говаривал один очень компетентный человек в этой области ,чучело зимы "Морена" должно быть без лица.

тююю, а шо ты уже имя моё забыл?..нельзя, Володя, в последний день Масленицы так блины откушивать...до беспамятства

Кстати, вот такое в этом году у меня получилось:



отдал в садик, там и сожгли.