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§ NG.kz
Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае. Фоторепортаж
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38173
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока в некоторых городах страны проходили задержания и оцепления площадей, в Костанае в последний день масленичной недели, в прощенное воскресенье, прошли санкционированные народные гуляния в сити-центре.
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§ Добринцофф
Re: Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае....
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7113
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здорово,народу много,праздник удался.
Вот только чучело не пофеншую немного,как говаривал один очень компетентный человек в этой области ,чучело зимы "Морена" должно быть без лица.
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* yudjin
Re: Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае....
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6437
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.20 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
как говаривал один очень компетентный человек в этой области ,чучело зимы "Морена" должно быть без лица.

тююю, а шо ты уже имя моё забыл?..нельзя, Володя, в последний день Масленицы так блины откушивать...до беспамятства ;-)
Кстати, вот такое в этом году у меня получилось:

отдал в садик, там и сожгли.
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§ alex_60
Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае. Фоторепортаж
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.03.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
нельзя, Володя, в последний день Масленицы так блины откушивать...до беспамятства


Вон она в чем дело.
А то думаю, машина там без разгрузки стоит что-ли.
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* abaika95
Re: Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3270
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.03.20 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
властям надо присмотреться к данным мероприятиям с демократичной стороны)


Митинги оппозиционеров разрешать на 1 января,Масленицу и Наурыз) гуляющий народ сам сметёт любых хомячков банкирчика дабы отдыхать после рабочих будней не мешали своими воплями)



Гей парады разрешать в день ВМФ и ВДВ,ну тут думаю без комментариев)

И усе) и разрешили и задерживать никого не надо) народ сам разберётся)


Шашлык кстати был не очень в этот раз......
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* abaika95
Re: Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае....
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3270
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.03.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос на засыпку,к чему в Русском хоре обязательно нужно одевать мужиков в костюмы кубанского казьчего войска?) Что у нас Уральского или Оренбургского рядом нет?
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§ Козлов я
Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае. Фоторепортаж
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 809
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.03.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* КГСПС
Re: Поедания, танцы, развлечения. 1 марта в Костанае....
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1025
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 01.03.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Во-первых, у казачьего войска не костюмы, а форма.Во-вторых, у хора просто концертный костюм, не имеющий отношения ни к одному казачьему войску.
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