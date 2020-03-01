Добринцофф Карантин для приезжающих из стран с коронавирусом. Постановление вступило в силу #16





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 7113

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:22 Ну вот и как теперь куда нибудь лететь?

Не столько страшен коронавирус,как все эти карантины.

Температура может быть отчего угодно и если в аэропорту покажет,то две недели вместо моря будешь в какой нибудь больничке загорать,а когда домой вернёшься то ещё здесь месяц тебя будут проверять и как от чумы шорохаться.