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§ NG.kz
Карантин для приезжающих из стран с коронавирусом. Постановление вступило в силу
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38173
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Согласно постановлению, страны, где зарегистрированы случаи COVID-19, подразделены на три категории. В зависимости от классификации будут проводиться противоэпидемические мероприятия в отношении лиц, прибывших в РК из данных стран.
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§ alex_60
Карантин для приезжающих из стран с коронавирусом. Постановление вступило в силу
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7350
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.03.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месяца через два на Хайнань полетят кустанайцы. Ну кто в живых останется, понятно.
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§ Добринцофф
Карантин для приезжающих из стран с коронавирусом. Постановление вступило в силу
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7113
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.20 - 20:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и как теперь куда нибудь лететь?
Не столько страшен коронавирус,как все эти карантины.
Температура может быть отчего угодно и если в аэропорту покажет,то две недели вместо моря будешь в какой нибудь больничке загорать,а когда домой вернёшься то ещё здесь месяц тебя будут проверять и как от чумы шорохаться.
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