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≡ Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заблокированные передвижными металлическими барьерами подступы к зданиям городских и областных администраций. Усиленное полицейское оцепление. Перекрытые улицы и площади. Отключенный в местах возможных митингов Интернет. Так начался первый день весны 2020 года в Казахстане.
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§ abaika95
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3266
Регистрация: 05.03.19
Отправлено: 01.03.20 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата--//мне почему то всё больше походу: кто кем родился.//


Акимы сразу акимами рождаются?)
А Министры-министрами)


Цитата-/ага... санкционированные гуляния/


Сдается мне что древнерусские политтехнологи не зря всю эту тему с площадными гуляниями придумали)


Можно выйти пар выпустить скопившийся за год
В кулачных боях рожу соседу расквасить
Бабу (хоть и кукольную) на костре сжечь
Начальника с бревна сбить)

И не надо ни на какие митинги против князя выходить и так разгуглялись хорошо)

Социальная психтерапия в действии)

А сейчас......
Ведь на митинги 50% выходят те кто не последний х.. без соли доедает а так ради потолкаться, показать свою значимость (вот мол и я чего-то стою) и засветиться в оппозиционной тусовчке)
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* elektron
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4485
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.03.20 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Акимы сразу акимами рождаются?)А Министры-министрами)

Ну примерно так и есть.
Я уже как то описывал случай. Когда к нам на миллионку чела привели, диспетчером работать, по знакомству.
До этого мешки на мукомольном (наверное тоже уже не существует, разворовали) работал, мешки такскал.
В начале 90-ых было. Потом диспетчером в Кустанайэнерго был. В Алма-Ате даже с напарником второе место выиграли, так сказать. По Казахстану. Покойный к сожалению уже. Сердце, хотя моложе меня был.
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