abaika95 Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3266

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:41 Цитата--//мне почему то всё больше походу: кто кем родился.//





Акимы сразу акимами рождаются?)

А Министры-министрами)





Цитата-/ага... санкционированные гуляния/





Сдается мне что древнерусские политтехнологи не зря всю эту тему с площадными гуляниями придумали)





Можно выйти пар выпустить скопившийся за год

В кулачных боях рожу соседу расквасить

Бабу (хоть и кукольную) на костре сжечь

Начальника с бревна сбить)



И не надо ни на какие митинги против князя выходить и так разгуглялись хорошо)



Социальная психтерапия в действии)



А сейчас......

Ведь на митинги 50% выходят те кто не последний х.. без соли доедает а так ради потолкаться, показать свою значимость (вот мол и я чего-то стою) и засветиться в оппозиционной тусовчке)