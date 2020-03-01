Vit В Костанае - гражданские браки, в Алматы - разводы. Почему казахстанцы не спешат идти в ЗАГС #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8999

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:19 Цитата: drakon: Мои тоже на пенсии и в месте. Да ругались и мирились. Закалка старая, и в горе и в радости всегда вместе. Мама в последнее время сдала в здоровье. И Как то батя мне сказал. Знаешь если её не станет, а че мне тут одному в старости делать? Ты вечно где то, да же живя рядом редко бываешь. Че мне делать одному дома? . А про разводы эти три пункта, это чушь. Бабы изменились. Я очень их хорошо узнал после развода. Что б не нудить, скажу и повторю в разводах виновны на 99% женщины. Они потеряли себя.