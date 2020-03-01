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≡ Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38171
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заблокированные передвижными металлическими барьерами подступы к зданиям городских и областных администраций. Усиленное полицейское оцепление. Перекрытые улицы и площади. Отключенный в местах возможных митингов Интернет. Так начался первый день весны 2020 года в Казахстане.
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§ сайлау курманов
Re: Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3576
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Патологическая ненависть к простым людям, да с таким рвением бегущие исполнять приказ, это же как надо так выдрессировать, вот оно настоящее лицо
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* drakon
Re: Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне пондравидось фото, на котором
видно, как 5 ментов, Прессу, в автобус-
толкают... :lol: :oops: ;-) ;-) :-o
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§ Victor Yang
Re: Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12494
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.20 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не живётся же людям спокойно. Вместо того чтобы работать - они рвут свою пятую точку за заграничного жулика.
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§ elektron
Re: Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4485
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.03.20 - 17:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вместо того чтобы работать

А где работать, кем и за что?
Были бы созданы рабочие места, за которые челы держались бы.
Так и не было бы этого цирка. Всё взаимосвязано 8-)
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* Добринцофф
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7110
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 01.03.20 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А где работать, кем и за что? Были бы созданы рабочие места, за которые челы держались бы. Так и не было бы этого цирка. Всё взаимосвязано

Судя по немногочисленности этих выступлений,основной массе всё таки есть где работать.
Да и не в работе дело,в экономически благополучной Европе то же выступлений хватает.
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§ elektron
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4485
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.03.20 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Да и не в работе дело,

Ну как по мне, так именно в ней. Нужны гарантированные рабочие места, с соответствующей за это оплатой.
Другое дело хотеть, как у некоторых бываетЦитата:
Добринцофф:
в экономически благополучной Европе то же выступлений хватает.

В той же Франции. Да там на кассе с тремя челами можно пол часа простоять.
Пока набалтаются ;-)
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* drakon
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.20 - 17:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
,в экономически благополучной Европе то же выступлений хватает.

Да, хватает. Но никто их, да и Прессу, в автобус не толкает... :lol: :-o
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§ Vit
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.03.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Жёлтые жилетки. Франция. Всех подряд.
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§ yudjin
Re: Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в...
yudjin


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Сообщений: 6434
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.20 - 17:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В день объявленных несколькими оппозиционными группами митингов в казахстанских городах задержаны десятки людей

И у нас тоже был митинг... Масленичные гуляния называется... народу было не одна сотня:


и сожгли одну.... чучелу:
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§ Vit
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8999
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.03.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вау. Класс. Это че сегодня в городе такой тусняк был? Клево.
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§ yudjin
Re: Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6434
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вау. Класс. Это че сегодня в городе такой тусняк был?

ага... санкционированные гуляния.
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* drakon
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18676
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 01.03.20 - 18:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Франция. Всех подряд.

Что? В Нурсултане и других городах,
тоже машины - жгли, магазины,полицию
камнями - забрасывали?... :-o
Сегодня... 8-)
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§ Victor Yang
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 12494
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 01.03.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
где работать, кем и за что?

Тут уже кто на что учился.
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§ elektron
Задержания, оцепление, перекрытые улицы. 1 марта в Казахстане
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4485
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 01.03.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Тут уже кто на что учился.

мне почему то всё больше походу: кто кем родился.
Кажется больше подходит. Лично моё субъективное мнение.
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