Цитата: elektron:

А где работать, кем и за что? Были бы созданы рабочие места, за которые челы держались бы. Так и не было бы этого цирка. Всё взаимосвязано

Судя по немногочисленности этих выступлений,основной массе всё таки есть где работать.

Да и не в работе дело,в экономически благополучной Европе то же выступлений хватает.