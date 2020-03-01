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§ NG.kz
Как чистят трассы в Казахстане и России
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео участков дорог в Казахстане и России прислал "НГ" пользователь нашего сайта Юрий.
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§ Сабыр
Re: Как чистят трассы в Казахстане и России
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 315
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 01.03.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно, после границы попадаешь в другой мир. И знаки, и подсветка и вообще всё по-уму. Но в этом наверно наша фишка))
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§ сайлау курманов
Re: Как чистят трассы в Казахстане и России
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто-то же ведь отвечает за качество дорог, пусть ему будет стыдно
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* Козлов я
Re: Как чистят трассы в Казахстане и России
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.03.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Но в этом наверно наша фишка
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§ Vit
Как чистят трассы в Казахстане и России
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8988
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.03.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Наверно ты хотел сказать, пусть ему будет грустно лет 10 в одиночной камере)
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