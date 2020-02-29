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§ NG.kz
Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил законодательно...
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 38167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил законодательно запретить выделение средств из госбюджета на поддержку клубов, выступающих в Премьер-лиге чемпионата РК по футболу. Поддерживаете ли вы это предложение?
Результаты опроса

§ Добрый Самаритянин
Re: Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил законодательно...
Добрый Самаритянин


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 28.02.20
Отправлено: 29.02.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двумя руками ЗА!! А на вырученные от содержания клуба деньги, создать муниципальный автобусный парк. Что бы все как у людей, бесплатный проезд пенсионерам и школьникам, новые чистые автобусы, приветливые водители!)
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§ yudjin
Re: Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил законодательно...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6432
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 01.03.20 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый Самаритянин:
Двумя руками ЗА!!

Поддерживаю.
И в этом вопросе городская власть могла бы впервые в своей истории спросить жителей города, на чьи деньги содержится футбольный клуб: А оно нам надо?
Сделать публичное голосование хотя бы на сайте акимата, разместить информацию во всех прикормленных сми и соц сетях, в которых якобы ведут страницы многие чиновники. И решить уже наконец вопрос с колоссальной тратой бюджета. Но, чувствую у кормушки много народа, их оторвать не просто. Поэтому так и будут страдать другие виды спорта, и в первую очередь дети....пока футбол будет забавой баринов.
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§ сайлау курманов
Re: Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил законодательно...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По здравой логике госбюджет должен тратиться только на социальные нужды, а провластные газеты,партии и прочие должны сами себя содержать. Разве не так?
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