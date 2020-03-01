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§ NG.kz
Как увеличились ставки налогов и акцизов в 2020 году? Полный перечень поправок в Налоговый кодекс
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 01.03.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала 2020 года в силу вступили поправки в Кодекс "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс). Нововведения призваны улучшить собираемость налогов, а также снизить уровень теневой экономики.
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§ сайлау курманов
Re: Как увеличились ставки налогов и акцизов в 2020 году? Полный...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специально что ли осложняют чтоб запутать, прямо шарик-малик какой-то, чего бы им на каждую деятельность определенную стоимость ввести, ну вроде патента
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