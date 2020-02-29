yudjin Re: Депутат мажилиса Азат Перуашев предложил законодательно... #2





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6432

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:57 Цитата: Добрый Самаритянин:

Двумя руками ЗА!!

Поддерживаю.

И в этом вопросе городская власть могла бы впервые в своей истории спросить жителей города, на чьи деньги содержится футбольный клуб: А оно нам надо?

Сделать публичное голосование хотя бы на сайте акимата, разместить информацию во всех прикормленных сми и соц сетях, в которых якобы ведут страницы многие чиновники. И решить уже наконец вопрос с колоссальной тратой бюджета. Но, чувствую у кормушки много народа, их оторвать не просто. Поэтому так и будут страдать другие виды спорта, и в первую очередь дети....пока футбол будет забавой баринов.