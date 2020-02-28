Цитата: Добрый Самаритянин:

Мне что то подсказывает, что эти пресловутые "гумусы" в этом году и до ул.Карбышева доберутся))

Они уже добрались до неё, с той стороны по которой министров не возят и видимо даже акимы не ездят.