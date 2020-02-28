/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 2 из 2«12
§ NG.kz
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38167
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 17:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Злые гумусы похоже сделали своё дело с несчастной улицей Мауленова. Конец асфальту, который не так и давно был сделан на этой улице. 🤪
Читать новость

§ alex_60
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7347
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.03.20 - 08:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Шипованная резина!


///Подсчитано, что в среднем за 50 тыс км пробега каждый шип срезает с асфальто-бетонного покрытия 0,5-0,75 тонн поверхностного слоя. А на каждом колесе таких шипов как минимум 64. В итоге одна машина за пять лет эксплуатации срезает с дорог 128 тонн асфальта.////
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.20 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И один высокий чин, ничтоже сумняшеся, научно обоснованно, ответил.
Когда тасмагамбетов был Акимом Астаны, кстати специалисты высмеяли сие утверждение, в ТЧ и КВНщики. При таком раскладе брусчатку что лежит уже веками на красной площади гусеничная техника уже давно раскрошила
Профайл Посетить вебсайт

§ Я
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 02.11.19
Отправлено: 01.03.20 - 09:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Считаю не корректным сравнение : за качество брусчатки отвечали головой, а не отговоркой
Профайл

§ alex_60
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 7347
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 01.03.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
брусчатку что лежит уже веками на красной площади


Мимо.
Брусчатку на Красной площади перекладывают каждый год.
Определяют весной все проблемные места и к маю ремонт заканчивают.

[Исправлено: alex_60, 01.03.2020 - 10:13]
Профайл

§ ACROS
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 01.03.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
один высокий чин, ничтоже сумняшеся,


Имангали Тасмагамбетов - в то время аким Астаны, ныне пенсионер.
Профайл

§ Козлов я
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.03.20 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В итоге одна машина за пять лет эксплуатации срезает с дорог 128 тонн асфальта
Профайл

§ KOS77
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 704
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 01.03.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрый Самаритянин:
Мне что то подсказывает, что эти пресловутые "гумусы" в этом году и до ул.Карбышева доберутся))

Они уже добрались до неё, с той стороны по которой министров не возят и видимо даже акимы не ездят.
Профайл

§ ACROS
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 322
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 01.03.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:


8-) Где вы всё это берёте, а главное всегда к месту.
Профайл

§ Козлов я
Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 807
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 01.03.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Где вы всё это берёте

Придумываю,хех... :lol:
Профайл

§ сайлау курманов
Re: Гумусы окончательно добивают улицу Мауленова
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3575
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 01.03.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

Брусчатку на Красной площади перекладывают каждый год.
Первый раз слышу такое, этой брусчатке пятьсот лет
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
Страница 2 из 2«12
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 17, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 120
Пользователей: 1
Всего: 121

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх