Coopidon Уголовное дело о взятке в отношении полицейских прокомментировали в департаменте по противодействию коррупции Костанайской области #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 495

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:23 Цитата: Vit:

Скажу по секрету, у меня есть один знакомый у которого знакомый, смог развести за 10 000теньге за обгон на двойной сплошной линии где предусмотрено лишение на полгода без вариантов на штраф)))

Так ить, варианты разные могут быть. А могут и не быть.

Я сам когда то за остановку под знаком цельных 800 тенге отдал.

Идиот!

А штраф, знаешь сколько был?

Стыдно сказать!

800 тенге!

Я потом узнал, что нужно максимум 50% давать.

