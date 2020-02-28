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≡ Уголовное дело о взятке в отношении полицейских прокомментировали в департаменте по противодействию коррупции Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Уголовное дело о взятке в отношении полицейских прокомментировали в департаменте по противодействию коррупции Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.02.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении сотрудника МПС ДП Костанайской области и оперативного дежурного Южного отдела управления полиции Костаная. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщила пресс-служба ведомства.
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§ maxsaf
Re: Уголовное дело о взятке в отношении полицейских...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5401
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 28.02.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
получении взятки в сумме 40 000 тенге

А сколько тогда сам штраф? :-o
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§ Butch
Re: Уголовное дело о взятке в отношении полицейских...
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 28.02.20 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А сколько тогда сам штраф?

От 79,5К (но это вряд ли) до, ну наверное 185-ти тысяч. Может и лишение на полгода.
Есть и большего размера штрафы, но там скорее всего больше бы запросили.
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§ drakon
Re: Уголовное дело о взятке в отношении полицейских...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.02.20 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Есть и большего размера штрафы, но там скорее всего больше бы запросили.

С каждого горожанина - по тенге, и сержанту на новую форму, после Реформы
Офицеру на - новую шапку, Полковникам - на Папаху... :lol: :oops:
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§ сайлау курманов
Re: Уголовное дело о взятке в отношении полицейских...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 28.02.20 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сумма штрафа - шестьдесят кратную стоимость взятки, кажется около два ляма четыреста тысяч тенге, странно что так относиться к тем кто как раз должен бороться с этим попадаются
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§ Vit
Re: Уголовное дело о взятке в отношении полицейских...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8986
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.02.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хотелось все таки узнать за какое нарушение они сговорились на 40 000. Очень хотелось бы. Вопрос принципиальный. Есть несколько пунктов пдд где оборотни пользуются шантажом.
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§ Coopidon
Re: Уголовное дело о взятке в отношении полицейских...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.02.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хотелось все таки узнать за какое нарушение они сговорились на 40 000. Очень хотелось бы. Вопрос принципиальный. Есть несколько пунктов пдд где оборотни пользуются шантажом.

Пойдём простым логическим путём!
Ты в Ленинград летишь!?
Ой, нет, это из другой оперы...
40 косарей. Это либо пополам, либо нет.
Если пополам, значит 80 тыщ. Если 80 тыщ, значит, либо проезд на красный, либо парковка на месте инвалидов...
:-o
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§ Vit
Уголовное дело о взятке в отношении полицейских прокомментировали в департаменте по противодействию коррупции Костанайской области
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8986
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 01.03.20 - 00:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Все таки за какое нарушение они сговорились на 40 000. Скажу по секрету, у меня есть один знакомый у которого знакомый, смог развести за 10 000теньге за обгон на двойной сплошной линии где предусмотрено лишение на полгода без вариантов на штраф)))
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§ Coopidon
Уголовное дело о взятке в отношении полицейских прокомментировали в департаменте по противодействию коррупции Костанайской области
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 01.03.20 - 00:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Скажу по секрету, у меня есть один знакомый у которого знакомый, смог развести за 10 000теньге за обгон на двойной сплошной линии где предусмотрено лишение на полгода без вариантов на штраф)))

Так ить, варианты разные могут быть. А могут и не быть.
Я сам когда то за остановку под знаком цельных 800 тенге отдал.
Идиот! :lol:
А штраф, знаешь сколько был?
Стыдно сказать!
800 тенге!
Я потом узнал, что нужно максимум 50% давать.
:lol: :lol: :lol:
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