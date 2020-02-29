Coopidon "Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 495

Регистрация: 08.10.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:17 Цитата: Vit:



Уиталик!

Я сам не знаю, как правильно сейчас нужно поступать!

То, что впитано воспитанием, что человек человеку друг, товарищ и брат, сейчас не актуально.

То что кругом жулики, педофилы и маньяки, кричат СМИ на каждом углу.

Так и мучаюсь



Цитата: Vit:

В данном случии родители этой девочки похоже не сильно то и переживают за этого бездомного, может он щас мёрзнет и умерает от голода. А родители заняты тем что фото ребёнка по инету рассылают, какая хорошая дочка. Дала 70 теньге.

А так, согласен. Как бы хорошо было бы. Дал бы раз в месяц нищему 70 тенге. И весь год ходить спокойный, умиротворенный.

С чувством исполненного долга, и осознавая активную гражданскую позицию...



А тут мучайся, терзайся душевными муками и моральными сомнениями...

