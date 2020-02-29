/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
"Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Школьница из Актау растрогала казахстанцев, когда достала из своего кошелька мелочь и отдала ее просящему милостыню. Директор школы, где учится девочка, сообщила, что поступок Сабины является примером для всех.
Читать новость

§ сайлау курманов
Re: "Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.02.20 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню как-то позвонила незнакомка и просила встречу чтоб передать мне деньги. Когда я пришел на встречу меня ждал торт и пять тысяч тенге. Оказалось она потеряла деньги в Челябинске , на ее заплаканные глаза обратил внимание мой сын, тогда он ещё студентом был. За руки отвёл в кассу и купил ей билет на кустанай. Незнакомка приехала в Рудный, разыскала меня и лично отблагодарила. Сразу вспоминаю про албина, какой стыд...
Профайл Посетить вебсайт

§ Vit
Re: "Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8986
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.02.20 - 22:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ремня ей дать. Маленькая ещё что б незнакомым людям на улице деньги давать. Вот потом такая наивность и приводит к плохим последствием в школьных туалетах. И т.д.
Профайл

§ Coopidon
Re: "Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей...
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.02.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, это не Рио-Де-Жанейро.
Раньше были Тимуровцы.
А щас!? Дал нищему 70 тенге, и душа-на месте, и совесть-спокойна.
8-)
Профайл Посетить вебсайт

§ Coopidon
"Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.02.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вот потом такая наивность и приводит к плохим последствием в школьных туалетах. И т.д.

Откуда такие глыбокие познания, в данном вопросе?
Уиталик!?
Или всмысле, сейчас они танцуют жас, а завтра-родину продаст?
Кругом-преступники и маньяки. Не болтай-кругом враг!
8-)
Профайл Посетить вебсайт

§ Vit
"Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8986
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.02.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Из новостей. Читаю. Пропадают дети. Я лично запрещаю детям своим разговаривать с незнакомыми чужими людьми на улице. Сам подумай зачем взрослому человеку общатся на улице с чужим маленьким ребёнком. Только в тех случеях когда сам ребёнок попросил какую нибудь помощь у прохожих. Так же я не доверяю мутным людям просящим деньги, я то дам мелочь, а ребёнок пусть свои 70 теньге потратит на мороженое. Времена смутные, очень много мошенников, убийц, воров, ходят по улицам.
Профайл

§ Coopidon
"Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.02.20 - 23:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Ага! А взрослый, я например, думаю. Чо это дите хочет? А вдруг, развод? Потом в педофилии обвинят. Не, я лучче мимо пройду.
Так и будем дальше жить. Каждый каждого подозревать. :-o
Зато спокойно, да?
:-o
Профайл Посетить вебсайт

§ Vit
"Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8986
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.02.20 - 23:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Я незнаю как нужно правильно. Я сказал свое мнение. Ты ж сам вспомнил про тимуровцев. Хотите помочь? Угля привезите, дров наколите. В данном случии родители этой девочки похоже не сильно то и переживают за этого бездомного, может он щас мёрзнет и умерает от голода. А родители заняты тем что фото ребёнка по инету рассылают, какая хорошая дочка. Дала 70 теньге.

[Исправлено: Vit, 29.02.2020 - 22:54]
Профайл

§ Coopidon
"Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей Казнет, рассказала о поступке дочери
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 495
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 01.03.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Уиталик!
Я сам не знаю, как правильно сейчас нужно поступать!
То, что впитано воспитанием, что человек человеку друг, товарищ и брат, сейчас не актуально.
То что кругом жулики, педофилы и маньяки, кричат СМИ на каждом углу.
Так и мучаюсь
:-o
Цитата:
Vit:
В данном случии родители этой девочки похоже не сильно то и переживают за этого бездомного, может он щас мёрзнет и умерает от голода. А родители заняты тем что фото ребёнка по инету рассылают, какая хорошая дочка. Дала 70 теньге.

А так, согласен. Как бы хорошо было бы. Дал бы раз в месяц нищему 70 тенге. И весь год ходить спокойный, умиротворенный.
С чувством исполненного долга, и осознавая активную гражданскую позицию...
8-)
А тут мучайся, терзайся душевными муками и моральными сомнениями...
8-)
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

 

Сейчас на сайте
Гостей: 89
Пользователей: 1
Всего: 90

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх