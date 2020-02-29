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≡ "Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой финансовой пирамиды		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
"Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой финансовой пирамиды
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38164
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последние недели казахстанские СМИ пестрят новостями о разоблачении финансовых пирамид. Звезды каются, что рекламировали легкий способ заработка, и с грустью сообщают, что сами потеряли деньги. Пользователи соцсетей иронизируют над доверчивыми согражданами.
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§ сайлау курманов
Re: "Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3570
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 29.02.20 - 13:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо нашим людям надо на лбу выжечь каленой кочергой про бесплатный сыр, иначе ну ни как
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§ ACROS
Re: "Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой...
ACROS


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Сообщений: 319
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 20:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
на лбу выжечь



В советское время были "письма счастья" ( напиши десятерым и получишь и т.д.), потом МММ и "Хопёр Инвест", теперь "Ломбард", завтра ещё какой-нибудь "30 век" и так далее до бесконечности. Халява, халява, халява - несбыточная мечта человечества. Лучший и проверенный способ разбогатеть, который я знаю: РАБОТА и ЛОПАТА; ЛОПАТА и РАБОТА; две ЛОПЫТЫ и круглосуточная РАБОТА.
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§ Butch
"Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой финансовой пирамиды
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
несбыточная мечта человечества

Это не совсем мечта. Это скорее неосознанное следование физическим законам. Вода тоже не стремится затрачивать больше энергии и течь под камень. То же самое и здесь. На условную лопату требуется больший расход энергии для получения тех же выгод, что и, гипотетически, в воображении, от "вклада" в пирамиду.
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§ Vit
Re: "Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 8986
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 29.02.20 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да бог с ним, пусть люди куда хотят и вкладывают деньги. У меня вот другая проблема. Захожу в крупный магазин, хочу например купить какую нибудь бытовую технику. Например кухонный комбайн, заходя в отдел хотел купить одну модель а выходя купил другую, хуже. Красивые девушки менеджеры так голову морочат что как в тумане потом. Их походу учат этому. Как с этими менеджерами бороться?)))
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§ Butch
"Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой финансовой пирамиды
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Как с этими менеджерами бороться?)))

Делать то же самое что и они. Как правило к подобному сопротивлению их не готовят. Ещё очень помогает вежливое хамство. Выслушиваете их тираду, внимательно, кивая головой, с благостной улыбкой, стимулируя проявить всё свое красноречие. А потом говорите что нибудь в духе " я очень рад факту что этот кухонный комбайн ещё и носки стирает, но я хочу вот тот. мне его логотип нравится"
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§ Coopidon
Re: "Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой...
Coopidon


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Сообщений: 495
Регистрация: 08.10.19
Отправлено: 29.02.20 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лох-это судьба!
У меня коллега по работе. Как где что. Обязательно поучаствует. Пролетает. Экономит. Голодает. И снова участвует.
Казалось, бы. Ну она когда-нибудь, ну должна что нибудь понять. Не-а!
Мечтает сразу и быстро. Разбогатеть. Планы строит. Уже все распланировала.
Сколько-куда потратить.
Но, пока не получается выигрывать.
:-o
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