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Vit:
Уиталик!
Я сам не знаю, как правильно сейчас нужно поступать!
То, что впитано воспитанием, что человек человеку друг, товарищ и брат, сейчас не актуально.
То что кругом жулики, педофилы и маньяки, кричат СМИ на каждом углу.
Так и мучаюсь
Цитата:
Vit:
В данном случии родители этой девочки похоже не сильно то и переживают за этого бездомного, может он щас мёрзнет и умерает от голода. А родители заняты тем что фото ребёнка по инету рассылают, какая хорошая дочка. Дала 70 теньге.
А так, согласен. Как бы хорошо было бы. Дал бы раз в месяц нищему 70 тенге. И весь год ходить спокойный, умиротворенный.
С чувством исполненного долга, и осознавая активную гражданскую позицию...
А тут мучайся, терзайся душевными муками и моральными сомнениями...