Butch "Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой финансовой пирамиды #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 587

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:15 Цитата: Vit:

Как с этими менеджерами бороться?)))

Делать то же самое что и они. Как правило к подобному сопротивлению их не готовят. Ещё очень помогает вежливое хамство. Выслушиваете их тираду, внимательно, кивая головой, с благостной улыбкой, стимулируя проявить всё свое красноречие. А потом говорите что нибудь в духе " я очень рад факту что этот кухонный комбайн ещё и носки стирает, но я хочу вот тот. мне его логотип нравится"