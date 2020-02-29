сайлау курманов Re: "Отдала 70 тенге". Мама девочки, растрогавшей... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3570

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:37 Помню как-то позвонила незнакомка и просила встречу чтоб передать мне деньги. Когда я пришел на встречу меня ждал торт и пять тысяч тенге. Оказалось она потеряла деньги в Челябинске , на ее заплаканные глаза обратил внимание мой сын, тогда он ещё студентом был. За руки отвёл в кассу и купил ей билет на кустанай. Незнакомка приехала в Рудный, разыскала меня и лично отблагодарила. Сразу вспоминаю про албина, какой стыд...