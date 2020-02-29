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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


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Сообщений: 587
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
прагматик вроде, зимой и снега просто так не дам

Расточительство и добропорядочность это всё-таки не синонимы. Скажем так, если этот Ваш снег будет создавать очевидные неудобства, возможно даже опасность, окружающим Вас людям, Вы задумаетесь над этим, примите ли меры нивелирующие последствия? Бога ради, не нужно его раздавать, в конечном итоге это Ваше и только Ваше достояние.
Ведь г-н Маркс прав был во вчерашней дискуссии об автомобилях. Его предложения действительно будут удобнее ДЛЯ ВСЕХ, и напрямую и опосредованно (что является более сложным для осознания). Но, к сожалению, мы ещё не наигрались в "будет удобнее только ДЛЯ МЕНЯ". Причём "удобнее" настолько, насколько это необходимо не только для непосредственно удобства но и для мнимого и мелочного чувства превосходства над всеми окружающими. Понимаете, то, что у нас происходит, это соревнование ничтожных понтов, а запихни любого в "реальное дело" сдуются что Ваш воздушный шарик, только хвост быть может успеете заметить. Неоднократно сталкивался с такими проявлениями на прежней работе, когда все из себя "руководители" просто исчезали в момент когда руководство действительно было нужно.
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18667
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.02.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как это Барбара решилась выйти за такого

Наверное, любит... :lol: ;-)
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Им нужен пастух

Как-то даже грешно говорить об этом в Казахстане.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


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Сообщений: 319
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 18:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
грешно говорить об этом в Казахстане.


Можно и так: стадо свиней и им нужен свинопас - что бы не обидеть местных.

Проехал несколько аптек в Костанае: ни в одной нет медицинских масок. Это так наша власть готова к пандемии коронавируса.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 18:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

В общем Вы немного не домыслили, что впрочем не мудрено, учитывая мою тактику недомолвок ;-)
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
мою тактику недомолвок


Я думаю вы сами себя иногда не понимаете, наверное.
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.02.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
нет медицинских масок
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


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Сообщений: 319
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:


Как вариант после похода в публичный дом, или после визита к любовнице.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
думаю вы сами себя иногда не понимаете

К сожалению даже слишком хорошо понимаю. :-) Порой думаю "лучше бы какую-нибудь чушню сморозил", но нет же, надо непременно мозгой пользоваться :lol:
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:

Мне внук иногда говорит: "аташка, будь проще и народ к тебе потянется"
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§ Гога
Флуд и оффтопик (часть 4)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2294
Регистрация: 06.07.18
Отправлено: 29.02.20 - 19:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

----Главное - не перепутать , свою одеть :lol: :lol:
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прислали видео с концерта Димаша в Свердловске: какой голос, дал же Всевышний (да будет благословенным имя Его) парню дар. Интересно, скоро наверное в предверии парлментских выборов будет очередной съезд партии "Нур Отан", его наверное в срочном порядке примут в ряды членов партии и изберут делегатом на этот съезд, как избирали Нуртаса и прочих селебрити.
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§ Butch
Флуд и оффтопик (часть 4)
Butch


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 587
Регистрация: 17.04.19
Отправлено: 29.02.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:

Знаете, Ваш внук прав. И потому я пришёл к тому выводу, что всё делаю правильно. Думаю достаточно заметно как я тут исторгаю человеколюбие направо и налево. То есть отчасти, и пожалуй бОльшей, это способ отвадить людей от стремления общения со мной. Скорее сказать - фильтр. Преодолел? Отлично, давай поговорим. Нет? Ну извини. Значит вряд ли та информация или переживания, что ты нёс, меня хоть как-то заинтересуют.
Подобный совет был слышан и ранее. И, знаете, я всегда впадал в ступор после него. Потому что ну вот как объяснить человеку что, блин, ну я не хочу чтобы люди ко мне тянулись. Такой поток бреда, какой-то элементарной необразованности, необдуманности, мистических и полумистических домыслов, он просто не переносим.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
ну я не хочу чтобы люди ко мне тянулись.

Понятно: Богу- богово, слесарю-слесарево.
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* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1614
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 29.02.20 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Butch:
Такой поток бреда, какой-то элементарной необразованности, необдуманности, мистических и полумистических домыслов, он просто не переносим.



Ни фига себе,Butch! Вот Вы нас опустили, так опустили!

Прямо жалко Вас стало: ведь приходится всё-таки переносить...
Не заставляйте себя,уйдите в закат! :-x
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