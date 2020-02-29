Butch "Получу прибыль и выйду". Как не стать жертвой финансовой пирамиды #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 585

Регистрация: 17.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:33 Цитата: ACROS:

несбыточная мечта человечества

Это не совсем мечта. Это скорее неосознанное следование физическим законам. Вода тоже не стремится затрачивать больше энергии и течь под камень. То же самое и здесь. На условную лопату требуется больший расход энергии для получения тех же выгод, что и, гипотетически, в воображении, от "вклада" в пирамиду.