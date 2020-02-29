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§ NG.kz
Про полицейские дела
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38163
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 29.02.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что НГ ни словом не обмолвился про смерть активиста Дулата Агадилова,вернее это назвать убийством, когда вытащили человека из дома, а через несколько часов он умирает от сердечного приступа в сизо.
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§ Тимур Гафуров
Re: Про полицейские дела
Тимур Гафуров

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений: 495
Регистрация: 05.01.07
Отправлено: 29.02.20 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насчет "НГ" вы не правы.
Читайте здесь https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37784
и здесь https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=37801
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§ Валентин
Re: Про полицейские дела
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 7574
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 29.02.20 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вкратце о главном: в огороде бузина, в Киеве дядька, в полиции и налоговой нехорошие люди.
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§ drakon
Re: Про полицейские дела
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 18665
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 29.02.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:

Эпилогом этой истории стало обращение в управление полиции.

Сайлау и когда ты обратился в Полицию?
Срок ответа, уже наверное - пришёл?... :lol: :-o
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§ Сабыр
Re: Про полицейские дела
Сабыр


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 314
Регистрация: 30.05.18
Отправлено: 29.02.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но ведь у нас же "зато нет войны")) Этим у нас оправдывается всё))
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