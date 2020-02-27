yudjin Re: Городской сад, парк, Центральный сквер #3





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6431

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 19:44 Люблю такую историю Кустаная, но мало старых снимков в статье. А ведь сквер сохранился на снимках в фотоальбомах многих кустанайцев. Вот бы руководство сквера провели фотовыставку со снимками из семейных альбомов...

Добавлю те, что есть в компе:

На фото еще стоит собор, а между ним и каланчой уже зеленет наш сад:



А тут он справа, видимо снят из окна нынешней художки:





Вход в сквер в разные годы:









