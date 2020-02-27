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§ NG.kz
Городской сад, парк, Центральный сквер
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 38163
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 27.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
19-й век... юный город Кустанай расцветал все ярче, улицы становились разнообразнее, а купеческие усадьбы росли одна за другой.
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§ Козлов я
Re: Городской сад, парк, Центральный сквер
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 802
Регистрация: 25.11.16
Отправлено: 27.02.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
За вход в сад брали плату, «не всякий батрак» мог зайти. Запрещено было входить в сад солдатам и гражданам с собаками
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§ dvb
Городской сад, парк, Центральный сквер
dvb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 166
Регистрация: 01.08.14
Отправлено: 29.02.20 - 03:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Памятник Кирову хорошо помню в сквере во второй половине 70-х. И эстрадную площадку на заднем фоне памятника на фото. Жил рядом и как классно было на велике гонять по этому парку.

[Исправлено: dvb, 29.02.2020 - 03:50]
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§ yudjin
Re: Городской сад, парк, Центральный сквер
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6431
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.02.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люблю такую историю Кустаная, но мало старых снимков в статье. А ведь сквер сохранился на снимках в фотоальбомах многих кустанайцев. Вот бы руководство сквера провели фотовыставку со снимками из семейных альбомов...
Добавлю те, что есть в компе:
На фото еще стоит собор, а между ним и каланчой уже зеленет наш сад:

А тут он справа, видимо снят из окна нынешней художки:


Вход в сквер в разные годы:
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§ yudjin
Re: Городской сад, парк, Центральный сквер
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6431
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.02.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Скульптуры и памятники сквера:
















Бюсты Павлову и Беде сначала стояли по улице Советской, напротив облисполкома:
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§ yudjin
Re: Городской сад, парк, Центральный сквер
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6431
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 29.02.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то на нынешней площади Байтурсынова был стадион:


По этой сцене я успел побегать:


Интересно, почему автобусы здесь ездят?


Лебеди - это был символ:




Первые снимки у кустанайцев наверное делали не в роддоме, а в этом киоске в парке:


В 90-е сквер уже похож на нынешний:
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§ ACROS
Re: Городской сад, парк, Центральный сквер
ACROS


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 319
Регистрация: 16.11.19
Отправлено: 29.02.20 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Интересно, почему автобусы здесь ездят?


Судя по открытым дверкам, привезли наверное делегацию школьников и пионеров на какое то мероприятие. Классные фото: интересно застывшую историю наблюдать.

Цитата:
yudjin:
Лебеди - это был символ:


А тут очевидно лебедей выгружают с Газ-51 и запускают в водоём.
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