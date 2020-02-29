Цитата: abaika95:

А что до этого одни коренные все время были?) Кулагин отец с сынком и Рау они кто?)



Это все Бывшая советская номенклатура.

Попали в свое время в обойму,

А номенклатура своих не сдаёт.

Как и детей номенклатурщиков.